Asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için en az yüzde 50 zam gerekiyor

Türk-İş’in araştırmasına göre haziranda dört kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 391 lira, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira olarak hesaplandı. Asgari ücretin bu sınırı yakalaması için yüzde 50’nin üzerine zam gelmesi gerekiyor.

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Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Bu zamdan kısa süre sonra yüksek enflasyon nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırının hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ ve ocak ayını işaret etmişti. Erdoğan son haftalardaysa temmuzda düzenleme yapılacağını söylüyordu.

Bu açıklamalar sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaştı.

İktidar medyasında asgari ücrete yapılan zammın yüzde 10-20 arasında olacağını belirtirken, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yüzde 40’lık zamma işaret etmişti.

Ancak konuşulan bu oranların hiçbirisi açlık sınırını aşmıyor.

Türk-İş’in araştırmasına göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 6 bin 391 lira oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 6,2 artarken, son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 117,29 oldu.

Gıdayla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ysa 20 bin 818 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 8 bin 313 lira olarak belirlendi.

Bu araştırmaya göre, asgari ücretin açlık sınırına ulaşabilmesi için yüzde 50 zam yapılması gerekiyor. Ancak asgari ücretin böylesi bir zamla açlık sınırının üstünde kalması da mümkün değil. Çünkü bütün verilere göre Türkiye’de enflasyonun üç haneli oranlara doğru gitmesi öngörülüyor.