Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğininse Temmuz-Aralık 2023 döneminde 500 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamıyla usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Temmuz 2023’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.