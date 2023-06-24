Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kararda, yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğininse Temmuz-Aralık 2023 döneminde 500 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamıyla usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Temmuz 2023’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.