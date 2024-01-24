Asena Özkan: Rıza’nın suçu neydi?

Kimse başta da Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos hiç kusuruma bakmasın! Cenk Tosun’u sahaya “golcü” olarak süren teknik direktör kim olursa olsun, kariyeri ne kadar başarılarla bezenmiş olursa olsun; beceresini ve Beşiktaş’a neler verebileceğini sorgularım…

Üzülerek belirtmek isterim ki Beşiktaş’a Fernando Santos da çare olamayacak. Nasıl ve ne zaman yolcu edileceğini tam kestirememekle birlikte bu sürecin fazla uzun sürmeyeceğinin garantisini verebilirim!

Bu mudur büyük umutlarla takımın başına getirilen Fernando Santos’un yetisi? Bir kez daha kusuruma bakmayın Rıza Çalımbay’ın suçu neydi? Rıza Çalımbay bir hata mı yaptı?

Asena Özkan’ın yazısı