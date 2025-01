Asaf Güven Aksel: Ferdi Tayfur’un ‘Bir Zamanlar Ağaçtım’ kitabını okuduğumda şaşırmıştım 

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Ferdi Tayfur’un “Bir Zamanlar Ağaçtım” kitabını okuduğumda şaşırmıştım ve kendi anlatımının mı, editörünün mü başarısıydı anlayamasam bile, hakkında yazasım geldiğini söyleyerek de şaşırtmıştım. Olmadı tabii bir türlü, zaman zaman aklıma geldiyse de, sıralamaya giremedi. Artık bitti.

Her zamanki gibi, hem sevenler hem “ölen iyi insan olur”cu, hayırla yad edici bir kesimle, arabeskin izdüşümünden özel yaşamına, yorumculuğuna veriştirenler “çatıştı” önce, sonra, önemi oranında hızla duruldu… Musa Özuğurlu – Merdan Yanardağ kaynaklı polemik de öyle…

Beğeniyle ya da tepkiyle, ama Ferdi Tayfur’un bilinirliği, dinlenmişliği, herkeste bir iz bırakmışlığı da tescil edilmiş oldu. Şu an fark ettim ki, mırıldanamam, ama bir çırpıda on şarkısını filan sayarmışım ben de ha.

Devlet Bahçeli’nin canhıraş sadakatli sevgisi nereden gelir bilmem, hayatında hiç aşk acısıyla bir sabahçı kahvesinde oturmuş olma ihtimali yok bence, aşk şart değil, kliplerinde efkârlı kadeh de görmedim, niye canından parça kopmuşmuş anlamadım.

Orhan Gencebay, kula kulluğa düşüren batasıca dünyada, kendisine “yazıklar olsun” dedirten, “baba”lıktan rütbe tenziline düşürten pozisyon alışlarına karşın, “müzikalite”sinde pek ilişilmeyen ayrıcalıklı bir mertebeyi korudu. Arabeskin iktidarlarla olan raksını “silikleştiren” otoritesi kısmen kaldı.

Müslüm Gürses, fantastik yaşam öyküsüyle, Teoman ve Ortaçgil’le, caz ve pop flörtüyle, kendi yorumculuğunu da risklice yorumlamayı göze alıp, bir çizgi çeşitlendirmesini oldukça iyi becerdi ve zarının denk gelişiyle bir tür sınıf atladı –doğrusu, bana da yer yer kendini dinletti. Salaş birahanelerden entel barlara, tinerden kıvrık dolara, etki alanını genişletti….

Ferdi Tayfur’a ise hayran kitlesinin çapına oranla biraz sessiz kaldı denebilirdi. Hani spiker olmasa, ergenliğimden beri ister istemez bildiğim birkaç parçasıyla bile –her kentin her caddesinde, her taşıtında, her gün ve saatinde, defaatle maruz kalmaktan kaçamazdınız, yer ederdi– aklıma gelmezdi. “Cover”ları, belki…

Asaf Güven Aksel’in yazısı