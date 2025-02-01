Arzu Yılmaz: Dünyanın HTŞ'yi ciddiye aldığı kadar Suriye'de HTŞ'yi ciddiye alan yok gibi

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Herkes gibi onlar da kapsayıcı ve adil yeni bir yönetimin kurulmasından bahsediyor…

Fakat kimse bu söylenenlerin nasıl hayata geçirileceğini bilmiyor…

Beklenti, Suriye Ulusal Konferansı’nda her şeyin tartışılması ve bu konferansta sağlanacak toplumsal uzlaşmaya dayalı bir yol haritasının belirlenmesi…

Ama kimse bu konferansın ne zaman ve nasıl toplanacağı bilmiyor…

Tam bu sırada öğreniyoruz ki, HTŞ yönetimi bazı kararlar almış, anayasayı askıya aldığını, orduyu dağıttığını, mevcut silahlı grupları feshettiğini duyurmuş….

Anayasa değişikliği üç yıl sonra, seçimler dört yıl sonra yapılacakmış…

Doğrusu ben bu kararları ciddiye alanına denk gelmedim…

Ya da şöyle söyleyeyim, dünyanın HTŞ’yi ciddiye aldığı kadar Suriye’de HTŞ’yi ciddiye alan yok gibi…

Hele üç-dört yıllık planlamalar?

Suriyeliler gibi biz de bekleyip göreceğiz…

Ama HTŞ Yönetimi üç-dört yıl sonrasını görür mü, doğrusu ben şüpheliyim…

Son olarak, Şam’dan ayrılırken defterime düştüğüm notu paylaşayım…

En düşük ihtimal, Suriye’nin üniter bir devlet olarak yeniden inşası…

En iyi ihtimal, üç parçaya bölünmüş federal bir Suriye’nin kurulması…

En kötü ihtimal ise bir yıla kalmadan yine yeniden bir iç savaşın başlaması…

Arzu Yılmaz’ın yazısı