Arslan Tekin: Traktörler artık protestonun bir sembolü

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CHP’nin Yozgat’ta miting yapması anlamlıdır. Miting alanını doldurması daha anlamlıdır. Yozgat’ta fanatik CHP’liler vardır. Geçmişte, CHP’nin de önünde İsmet İnönü’yü görenler, ceplerinde CHP’nin yayın organa Ulus gazetesiyle camiye namaza girenler olurdu. Dindardılar ve İnönü fanatiği idiler.

Mitingi ekrandan biraz takip ettim. Traktörler artık protestonun bir sembolü. Bundan böyle nerede miting yapılsa, traktörleri önde göreceğiz. Çünkü, Türkiye’nin temeli çiftçilerdir ve çiftçiler aç kalırsa, Türkiye aç kalır. Görünen o ki, şu anda çiftçiler yarı tok. Yozgat mitingi bir şeyi daha gösteriyor. Ülke birliğini. Çiftçiler traktörleriyle yola çıktıklarında CHP bayrakları, flamaları taşımıyorlar, sadece ay yıldızlı bayrağı taşıyorlar ve bunu da açıklıyorlar. Mesele particilik değil; birliktir, diyorlar.

Yozgatlıların değişmez, sarsılmaz bir siyasî yapısı vardır. Millî hassasiyeti çok fazladır. Ne olursa olsun, CHP’ye mesafeli duruyorlar. Ancak… Diğer taraftan seslerini duyuracak “siyasîler”i de arıyorlar. CHP’li oldukları için değil; seslerini duyurmak, millî birlik yanında açlığı çare bulunmasını haykırmak, adalete dikkati çekmek için, CHP’nin mitingine katılıyorlarsa, hükûmet de sebepleri üzerinde durmalıdır.

Arslan Tekin’in yazısı

