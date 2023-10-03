Arslan Tekin: Saray’ın bütün meselesi, tek adam rejimini berkitmek

Şu anda “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi”yle Anayasa arasında uyumsuzluğu gidermek bir tarafa, başından beri “naslamak” emelleri var.

“Nas”ı (“nass”ı), (çokluğu nusûs) iyi bilmeliyiz. Karşımıza sık çıkarılıyor.

Nas, “Allah’ın ve Hz. Peygamber’in sözü”. Yani dinî hükümler.

Kime ve neye göre dinî hükümler? Çok karmaşık. İş fıkha girdiğinde, iktisada girdiğinde, insanî ilişkilere girdiğinde içinden çıkamayız. Her devre göre yorumlar getirilmiştir. Öyle bir an geliyor ki, “içtihat kapısı kapalı” deniyor, hâle ve geleceğe örtü çekiliyor. (“Müçtehit-mukallit” meselelerine girmeyelim.)

Din adına konuşanlara bakmayın. Hiçbiri işin içinden çıkamamıştır. Adam Diyanet’te yetkili makamda, hâlâ “Kadın 90 km. öteye yalnız gidemez.” diyebiliyor.

Arslan Tekin’in yazısı