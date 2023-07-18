Arslan Tekin: Nerede o petrol?

Zam fırtınası… Esti, gürledi, önüne ne gelirse uçurdu. Halk inim inim inliyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan milletvekilliğine seken Süleyman Soylu, “Tayyip Erdoğan diyor ki bana ‘O dağlarda sekeceksin’, o dağdan o dağa. Benim evlatlarım yalnız kalmayacak. Gabar Dağı’nda petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı, Avrupa çıldırmaz mı? Daha yeni başlıyoruz. Nasıl bir petrol? Benzeri Suudi Arabistan’da da var. Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti var, gravitesi çok yüksek.” demiş, gazı bastıkça basmıştı!

Nerede o petrol?

Seçimler yaklaşırken ya gaz çıkarırlar ya petrol. Seçim geçer, esamesi okunmaz. Madem gaz çıkardın, madem petrol çıkardın… Neyin nesi misliyle fiyatlar?!

Akaryakıta zam demek, her şeye zam demek. Sadece akaryakıta zamla kalmıyorlar; vergileri de katlıyorlar.

Arslan Tekin’in yazısı