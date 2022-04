Arslan Tekin: Milli saraylar ve müzeler üzerinde bir oyun oynanıyor

Millî saraylar ve müzeler üzerinde bir oyun oynanıyor. CHP’li belediyelerin elindeki müzeler ve saraylar da doğrudan Saray’a bağlanacak. Maksat CHP’li belediyelerin icraat alanını daralmak, kendilerince halkın nezdinde menfi görüntü sergiletmek.

Müzelerden pis kokular geliyor. Pek çok eser kayıp olduğu kayıtlara geçti. Bir müze müdürü kaçakçılıkta fazla açık verince gözaltına alınmak mecburiyetinde kalındı. “Mecburiyetinde kalındı.” diyorum. Maalesef her yerde hırsızlık, her yerde yolsuzluk, her yerde haksız kazanç, her yerde benim adamım imtiyazı, ister istemez, ülkeyi yönetenlerin tavırlarında şüphe uyandırıyor.

Arslan Tekin’in yazısı