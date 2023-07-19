Arslan Tekin: Mahcubiyetlerini örtmek için bayağı para vereceklerdir

Katar emiri dostumuz. Ondan bir şeyler geliyor.

Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katli dünyada yankılandığı için, Suudî Krallığı çok hassas. “Öldürme” emri en tepeden. Dosya rafta duruyor. Rafta kalması, hatta yok edilmesi için Türkiye ne isterse verecek. Elbette açıktan söylemeyecek; ama, ihsas edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri bize karşı mahcup. Daha önce bahsettiğimiz gibi, darbecilere 3 milyar dolar yollamışlar. Mahcubiyetlerini örtmek için bayağı para vereceklerdir.

İçeriden üretilmedikten sonra ne yaparsan yap alacağın netice geçici olacak. Ve daha ağır yükün altına girilecek.

Arslan Tekin’in yazısı