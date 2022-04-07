Arslan Tekin: Dünya liderimiz atakta

Dünya liderimiz atakta… Baş döndürücü bir diplomasi trafiğini idare ediyor. Reis Beyimiz sıradan bir iş yapmaz.

Öyle bir performans ki, kendileri kaale almak istemeyen Joe bile telefonla aradı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında gösterdiği diplomasi çabasını övdü.

Dünya liderimiz, ekonomiyi batırdık, diplomasi performansıyla açığımızı kapatalım, diyordur zahir!

Önceki gün baş döndürücü bir telefon trafiği vardı. Japonya Başbakanı Kishida, Macaristan Başbakanı Orban ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile telefonda görüştü.

Rusya diktatörü Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yle görüşmesi vaka-i âdiyeden.

Bu performansın Reis Beyimize üç puan getirdiğini, Metropoll araştırma şirketi yöneticisi Özer Sencar bile söylüyor. Bir de Putin’le Zelenski’yi İstanbul veya Ankara’da buluşturursak Saray bey’atçılarının keyfine değme gitsin!

Arslan Tekin’in yazısı