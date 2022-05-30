Arslan Tekin: ‘Altılı masa’ insanı bayıyor

Hayret! Ahmet Türk gibi bir isimle ilk defa aynı noktada birleştik. Kaç defa yazdım: Seçimi kaybedecekleri düşünülemez. Kaybettikleri an kendilerini mahkemede bulacaklar. Bütün kirli çamaşırlar, bütün rüşvetler, yolsuzluklar, ihale kapmak için gözde vakıflara yatırılan paraların dökümleri ortaya çıkacak. Pek çok insan sorgulanacak…

Ne yapıp edip iktidarda kalacaklardır. Başka çareleri yok.

Açık söyleyeyim… “Altılı Masa” insanı bayıyor. Toplanıyoruz, toplandık. Bugün bana gelin, yarın sizdeyiz… Ne oluyor yahu! Kitleleri arkanıza alıp Saray’a tavrınızı koyabilir musunuz? Yapacaklarınızla halkı ikna edebiliyor musunuz? Asıl mesele budur!

Arslan Tekin’in yazısı