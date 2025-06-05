Arslan Tekin: Acaba camilerin kaçı Diyanet'in kontrolünde?

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Kur’an-ı Kerîm mealine müdahale eden Diyanet İşleri Başkanlığı acaba camilerin kaçı Diyanet’in kontrolünde, baktılar mı?

Türkiye’de ne kadar cemaat, ne kadar tarikat varsa her birinin camileri de var. Halka ulaşmanın yolu cemaatlerin/tarikatların vakıfları, dernekleri değildir; herkese kapısı açık, herkesin namazını eda edeceği camilerdir ve Türkiye’de birçok cami, tarikatların/cemaatlerin ‘üye’ devşirme mekânlarıdır.

O camilere Diyanet’in vaizleri, imamları uğramazlar. Tarikatların/cemaatlerin şıhları içlerinden tekmil yetiştirdiğine inandığı birine “Sen git, şu hayırsever müridimizin apartmanın altında açtığı mescitte vazife yap” buyruğunu verir. Namazı o kıldırır, o vaaz eder, cumalarda, bayramlarda hutbeyi o okur.

Cemaatçilerin/tarikatçıların vaazları da hutbeleri de masaldır.

Sahih hadis çok azdır. Kur’an mealini tekeline alan Diyanet, hadislere de bir sınırlama getirecek mi?

Yüzlerce, binlerce hadis yoktur. Hadisler zaten Hz. Peygamber’in dar-ı bekaya irtihalinden 100 sene sonra toplanmaya başlanmıştır. Kur’an-ı Kerîm bile ilk sahabeler döneminde yazıya geçirilmiştir. Hadisler ise ağızdan ağıza yayılmıştır. Belge olmadıktan sonra ne kadarını doğru kabul edebiliriz? Ölçü Kur’an-ı Kerîm’dir. Ne kadarı uyuyor, ona bakılır.

Sahabelerden o kadar çok kıssa anlatılır ki… Sınırı yoktur.

Diyanet’e şunu soracağım… Medreselere pek itibar ediyorsunuz. O medreseler sizin kontrolünüzde mi?

Medrese ders verilen yer. Zaman için sadece dinî derslerin verildiği mekânlar olarak tarihte yerin aldı. Ama tarihten bu zamana aynı kalıp içinde taşındı.

Medreseler açık tutulacak, hiç kontrol edilmeyecekse devletin resmî kuruluşları imam hatipler, ilâhiyat fakülteleri niye var?

Arslan Tekin’in yazısı