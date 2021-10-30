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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Zuckerberg boşuna uğraşıyor; metaverse, Türkiye’de çoktan gerçekleşti

Aslında Zuckerberg veya diğerleri boşuna uğraşıyor. Metaverse, Türkiye’de çoktan gerçekleşmiş durumda. Öyle ki uzaya çift şeritli yol yapılabiliyor, aya çıkılabiliyor. Kimilerine göre bu durum gerçek hayat kadar gerçek! Fiziksel dünya ise yani Türkiye’nin bütün maddi varlığı ise göz açıp kapayıncaya kadar el değiştirebiliyor. Meselâ, Merkez Bankası rezervi olan 128 milyar dolar, aniden ortadan kaybolabiliyor. “İnek yedi, dağa kaçtı, dağ da yandı bitti kül oldu” gibi açıklamalar yapılıyor ama hiçbiri inandırıcı değil. Metaverse uygulaması, herhangi bir ülkenin Merkez Bankası’nı boşaltabilir mi?

Metaverse, “tarım arazilerini toplulaştırıyoruz” diyerek, bütün tapuları altüst edebilir mi?


Metaverse, bir taraftan ülkenin kurucu değerlerine düzenli saldırıda bulunurken, milletin malı olan ekonomik değerleri yabancılara satabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde, haberleşme sistemi, kasasındaki parayla birlikte dolandırıcı bir aileye satılır da iflas ettirildikten sonra geri alınabilir? Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir dolandırıcı, Cumhurbaşkanı seviyesinde kabul edilebilir?

Metaverse, ülkenin bütün ormanlarını, yaylalarını tek bir kişinin tasarrufuna bırakabilir mi?

Arslan Bulut’un yazısı

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