Arslan Bulut: Yolda yürüyen bir kadına aniden yumruk atmak, son dönemde neredeyse spor haline geldi!

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Yolda yürüyen bir kadına aniden yumruk atmak, son dönemde neredeyse spor haline geldi! Gerçi, boşanmak isteyen veya boşanmış eşini veya arkadaşlık teklifini reddeden veya arkadaşlığını sona erdirmek isteyen genç kızı sokak ortasına öldürmek gibi olaylar, sayıca daha fazladır…

Peki bu tür olaylar son dönemde neden bu kadar arttı, bunu artık herkesin düşünmesi ve çözüm araması gerekmez mi?

Eski Türk kültüründe erkeklerin kadınları mal gibi görmesi yoktu. Kadın erkekle aynı haklara; bunun da ötesinde dokunulmazlığa sahipti… Kadını mal gibi gören zihniyet ise ilkel kültürlerin bugüne yansıması olsa gerek.

Savaşlar, coğrafya ve nüfus değişiklikleri, iyi veya kötü yönde kültür değişimine de sebep olmuştur. Yoksa 21’inci yüzyılda sokak ortasında tanımadığı bir kadına yumruk atmak gibi bir olayla karşılaşmazdık.

Sistemin tümünde çok ciddi bir sorun var, bunu görmek gerekir. Sokak ortasında tanımadığı bir kadını yumruklayan kişiyi dünyanın hangi ülkesinde serbest bırakırlar? Ya akıl hastanesine sevk ederler ya da anında tutuklarlar. Sosyal medya tepkisi olmasa sanık serbest mi kalacaktı? Asıl büyük sorun burada değil mi? Bu bir rejim sorunu haline gelmedi mi?

Arslan Bulut’un yazısı