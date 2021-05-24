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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Yakalamaların çok oluşu, uyuşturucu ticaretinin sektör haline geldiğini gösterir

Tamam, uyuşturucu yakalamalarından memnuniyet duyalım da, bu rakamlar, Türkiye’nin son 10 yılda tam bir uyuşturucu pazarı haline geldiğini gösteriyor. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilktir! Suçla mücadele, bataklığı kurutmakla olur. Yakalamaların çok oluşu, uyuşturucu ticaretinin artık bir sektör haline geldiğini gösterir. Bu ticaret önlenirse, sektördekiler de emeğiyle geçinmek zorunda kalır, suç işlemez, dolayısıyla yakalanmaz! Tablo gerçekten vahim…

Bu durumda, Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilecek kokain dolu gemiler ile ilgili Sedat Peker’in iddiası önem kazanıyor. Öyle ya ele geçen kokain miktarı kendiliğinden artmıyor. Bunları Türkiye pazarına getirenler var, gönderenler var. Peki yakalananlar arasında bunlar var mı? Kokain dolu gemi veya gemiler hakkında bir soruşturma var mı?

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Arslan Bulut’un yazısı

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