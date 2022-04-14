Arslan Bulut: Ukrayna savaşını Avrupa’ya kim getirdi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “aşırı sağ”ın projesinin, Avrupa Birliği’nden çıkmak olduğunu iddia etti. Macron, Le Pen’in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa’ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi!

Peki Ukrayna savaşını Avrupa’ya kim getirdi? Ayrıca Le Pen gerçekten Avrupa Birliği’nden çıkmak istiyor mu? BBC’ye göre Le Pen, AB’yi birlik yasalarınca yönetilmeyen bir ülkeler ittifakına çevirmek, Fransa’yı NATO’nun ortak askerî komuta yapısından çıkarmak istiyor.

Yani ülkesinde AB yasalarının geçerli olduğu bir durumu kabul etmiyor… NATO’nun sorumluluğuna ise ortak olmak istemiyor…

Arslan Bulut’un yazısı