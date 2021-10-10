Arslan Bulut: Şimdi de iklimi sorgulama yasağı!

Türkiye’nin yeni onayladığı Paris Anlaşması, yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, küresel düzeyde iklim değişikliği yaşandığı kabulüne dayanıyor. Bu kabulün Birleşmiş Milletler raporları dışında bilimsel bir dayanağı yok. Ayrıca, yaşanan sıcak sorun, nükleer güç sahibi ülkelerin ve küresel şirketlerin, okyanusları ve atmosferi kirletmesi olduğu halde bunlar hiç gündeme getirilmiyor.

Peki ne yapılıyor? Tıpkı genetik sıvılar hakkındaki eleştirel yayınların sosyal medyada engellenmesi gibi iklim değişikliği konusuna şüpheli yaklaşanlar hakkında da Google’a ait YouTube’da reklam yasağı getiriliyor!

Arslan Bulut’un yazısı