Arslan Bulut: Sahi ülke yönetimine kimler talip olabilir?

Çok ilginç propaganda yöntemleri kullanılıyor. İktidar, kendi mensuplarının işlediği bütün suçları, yansıtma yöntemiyle sanki muhalefet işlemiş gibi gösteriyor!
Tabii muhalefet de eleştirilmelidir ama doğal gazı bu kadar pahalı alan ve aradaki farkı izah edemeyen kimdir?
Gazeteci Metin Cihan‘ın ortaya çıkardığı paralel devlet yapılanmasını ve çürümeyi gösteren “TÜGVA listeleri” skandalının sorumlusu kimdir?
Veya Sedat Peker‘in ortaya çıkardığı Kolombiya-Venezuela-Türkiye uyuşturucu hattının ve gemiyle getirilen 4 ton 900 kilo kokainin sorumlusu kimdir?
Sahi ülke yönetimine kimler talip olabilir? Siyasi meşruiyeti dışarıda bulanlar mı?