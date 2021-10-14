Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Sahi ülke yönetimine kimler talip olabilir?

Çok ilginç propaganda yöntemleri kullanılıyor. İktidar, kendi mensuplarının işlediği bütün suçları, yansıtma yöntemiyle sanki muhalefet işlemiş gibi gösteriyor!

Tabii muhalefet de eleştirilmelidir ama doğal gazı bu kadar pahalı alan ve aradaki farkı izah edemeyen kimdir?


Gazeteci Metin Cihan‘ın ortaya çıkardığı paralel devlet yapılanmasını ve çürümeyi gösteren “TÜGVA listeleri” skandalının sorumlusu kimdir?

Veya Sedat Peker‘in ortaya çıkardığı Kolombiya-Venezuela-Türkiye uyuşturucu hattının ve gemiyle getirilen 4 ton 900 kilo kokainin sorumlusu kimdir?

Sahi ülke yönetimine kimler talip olabilir? Siyasi meşruiyeti dışarıda bulanlar mı?

Arslan Bulut’un yazısı

SON HABERLER

İnkarcılık

Bir toplumun kurumlarında bozulma ve çöküş, oldukça uzun bir süreçtir. Bu süreçte en öne çıkan unsur, egemen grup tarafından hem yapısal hem idari hem de işlevsel hataların sürekli ve yaygın olarak inkâr edilmesidir.

Eski TÜGVA yöneticisi: Özellikle Adalet Bakanlığı’na yerleşiyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair Twitter’da paylaşılan belgelerle ilgili konuşan eski vakıf yöneticisi Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söyledi.