Arslan Bulut: ‘Keşke Yunan kazansaydı’ zihniyetindekiler görevlendirmiş olmalı

“Keşke Yunan kazansaydı” zihniyetindekiler, çok sayıda sabıkası bulunan iki kuzeni, “Türkiye Cumhuriyeti, buraya atılan ilk adımla kuruldu, o ilk adımı temsil eden heykelin devrilmesiyle son bulacak” mesajı verebilmek adına görevlendirmiş olmalı. Yoksa adi suçlardan sabıkalı bu iki kişinin Atatürk ile ne hesabı olabilir?

Arslan Bulut’un yazısı