Arslan Bulut: İktidarı mahcup edici bilgi yaymak

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısında, “Sansür Yasası” olarak adlandırılan, Dezenformasyon Yasası kapsamındaki “halka yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla tutuklandı. Şardan’ın yazısına da erişim engeli getirildi.

Yine gazeteci Cengiz Erdinç de aynı suçlamayla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gazeteci, halkı alenen yanılttıysa, doğru bilgi nedir? Öyle ya, madem böyle bir suçlama yöneltiliyor, yazılan yazılarda halkı yanıltıcı bilgi yayıldığı iddia ediliyor; öyleyse, tutuklama veya gözaltı kararını veren yargı mensuplarının, doğru bilgiyi de açıklaması gerekmez mi?

Arslan Bulut’un yazısı