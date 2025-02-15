Arslan Bulut: İktidar sertleştikçe kaybettiğinin farkında değil

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Yargıyı etkilemeye teşebbüs suçu, ancak, yargıyı etkileyebilecek konumda olanların işleyebileceği bir suçtur. Mesela Adalet Bakanı, yargıyı etkileyebilecek bir konumdadır ama TÜSİAD’ın veya başka bir sivil toplum kuruluşunun böyle bir gücü yoktur…

Diğer taraftan hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de AKP sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında “Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte” gibi ifadelere TÜSİAD’ın aslında ne yaptığını gösteriyor.

Tunç, “Hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” derken de yargının yürütmeden bağımsız olduğunu tamamen unutmuş görünüyor.

Öyle ya, hukuk çerçevesinde karşılık vereceklerse çok çok dava açar, suç duyurusunda bulunurlar, kararı da yargı verir.

İktidarın, hukuk sistemini, karşılık verecek silah gibi görmesi, kuvvetler ayrılığına uygun mudur?

Ayrıca Tunç, “Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır” diyor. Yargıyı etkilemeye çalışmak bir tarafa, ‘siyaseti etkilemeye çalışmak’ demokrasiye ve hukuka aykırı olabilir mi?

İktidar sertleştikçe kaybettiğinin farkında değil. Gerçi, TÜSİAD’ın, zor durumdaki iktidara sert eleştiri yaparak aslında pas verdiğini söyleyenler de var ama ‘siyaseti etkilemeye çalışmak’ her vatandaşın hakkı ve görevidir.

Arslan Bulut’un yazısı