Arslan Bulut: İktidar medyası yok saydı ama Çağlayan'da, siyaseten bir güneş doğdu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, çifte soruşturmada ifadesini verdikten sonra İstanbul Adliyesi önünde ne diyeceğini herkes merak ediyordu. İktidar medyası, bu haberi canlı olarak vermedi, yok saydı! İster iktidar yanlısı isterse muhalif olsun; bütün vatandaşlar, gelişmeleri, muhalif medyadan takip eti. İktidar medyası, kendi bindikleri dalı kesti.

İktidar medyası güneşi yok saydı ama Çağlayan’da, siyaseten bir güneş doğdu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, vatandaşa birlikte hitap ederek ikisi arasında çıkacak çatışmaya umut bağlayanlara “Ne olursa olsun, beraber hareket edeceğiz” mesajını verdi.

Elbette son dakikaya kadar ikisinin de Cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışması normaldir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Adayımızı CHP üyeleri belirleyecek” diyerek vatandaşları üye olup oy kullanmaya davet etti. Yalnız Cumhurbaşkanını, sadece CHP üyeleri değil, partili veya partisiz vatandaşlar seçecek. CHP içi oylamada Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarla yapılacak ’50 bin kişilik anket‘te ise Mansur Yavaş önde çıkar… Bu sorunun nasıl çözüleceğine elbette CHP karar verecektir ama önemli olan sonuç almak veya seçimi kazanmaktır…

Bu duruma rağmen, Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu’na destek için adliyeye gitmesi, İmamoğlu’nun diğer muhalif parti temsilcilerinin de destek vermeye geldiğini de hatırlatarak “Bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz” ve “Hep birlikte hukuk devletini yeniden kuracağız” mesajı vermesi, her ikisinin de Silivri Cezaevi’ni kapatmaktan söz etmeleri, iktidarın, hukuku yürütmenin emrine almasına karşı umut vericidir. Çağlayan’dan doğan güneş aslında bu umuttur…

Arslan Bulut’un yazısı