Arslan Bulut: Hukukun askıya alınmasından kaynaklanan olayların 'kader' görüldüğü yerde kaos olur, facia olur…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Jeostrateji uzmanı Nejat Eslen ise 2023 sonunda, “İç içe üç çember düşünün. Küresel kaos, bölgesel kaos ve ülkede kaos eş zamanlı olarak yaşanıyor. Bu durumda Atatürk’ün işaret ettiği iç cephe önem kazanıyor. İç cepheyi yeniden güçlü kılmak ne AKP’nin ne de CHP’nin yapabileceği bir şey.

Çünkü iç cephenin zayıflamasına bu iki partinin zaafları sebep oluyor… Bu sebeple Atatürk politikalarına dönmekten başka çare yok…” demişti…

Akılla hareket etmek gerekiyor: öfke de lâzım ama tuzağa düşülmemeli…

Kartalkaya’da bir otelde, “yangın merdivenlerinin hiç kullanılamaması” sonucunda, 66 kişinin hayatını kaybettiği facia da ülkede hukuk düzeninin doğru işlemediğini gösteriyor.

Tıpkı Soma’da, Bartın’da olduğu gibi hukukun askıya alınmasından kaynaklanan vahim olayların, “işin fıtratı” veya “kader” olarak görüldüğü her yerde kaos olur, facia olur…

Arslan Bulut’un yazısı