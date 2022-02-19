Arslan Bulut: Diyelim ki Tarkan iktidarın gideceğini kastetti; neden alınıyorsunuz?

Tarkan, “Geççek” şarkısıyla gündeme müdahil oldu. Kendisi “korona virüslü yılların verdiği sıkıntının, huzursuzluğun geçeceğini kastettim” diyor ama kimse inanmıyor, “Çok uzattın vallahi bıktık, düş babam artık düş yakamızdan, Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek” derken sadece koronayı değil iktidarı hedef aldığını söylüyorlar… Muhalifler ise şarkının sözlerinden memnun…

Kimileri de “geççek” kelimesinin “geçecek” diye yazılıp okunması gerektiğini hatırlatıyor. Tarkan burada, konuşma dilinde yaygın olan bir kullanımı seçmiş. Hani, düşüp yaralanan çocuğa annesinin “geçiçek” demesi gibi… Çoğu zaman aradaki “i” de düşer ve kelime “geççek” diye kullanılır. Türkçe konusunda duyarlı olanlar, zaten kullanımda olan bir kelimeye karşı çıkmamalı.

Gelelim “geldiği gibi gitçek” konusuna… Diyelim ki Tarkan, iktidarın gideceğini kastetmiş olsun; tamam da neden alınıyorsunuz? İktidar giderse mevkinizi mi kaybedeceksiniz de hemen feryat ediyorsunuz?

Arslan Bulut’un yazısı