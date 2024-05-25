Arslan Bulut: Bu kadar başıboşluk olmaz!

Türkiye bilinçli olarak kötü yönetiliyor! Hangi konuya baksanız elinizde kalıyor. AKP iktidarı, toplumda sorunların sebeplerini ortadan kaldırmak yerine “sonuçlar konuşulmasın” diye yasal önlemler hazırlıyor.

Son olarak “başıboş köpek sorunu”nu çözmek için yasa hazırladılar… Peki ama ülke genelinde sokak köpeği sayısı 10 milyona ulaşana kadar neredeydiniz?

Ülke o kadar başıboş kalmış ki milyonlarca insan sınırlardan elini kolunu sallayarak geçti. İktidar, sığınmacıları vatandaş yapmak için uğraşırken köpek nüfusunun 10 milyona ulaşmasını da seyretti.

Bu kadar başıboşluk olmaz! Devletin bütün dikişlerini bilerek patlatıyorlar ve kontrollü kaos yaratıyorlar ki rejimi değiştirmek için zemin oluşsun!

Arslan Bulut’un yazısı