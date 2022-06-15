Arslan Bulut: Bozdağ gerçekten ‘Türk yargısı’nı mı savunuyor?

Kukla gibi oynatılan ve Türkiye’yi başarısız olmaya programlanmış bir darbe girişimi yaşatan örgütün amacı, iddianameye göre “Anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir ‘cemaat oligarşisi/zümre hâkimiyetine dayanan devlet düzeni’ kurmak” idi değil mi?

Peki 15 Temmuz’dan sonra ne oldu? Ne kuruldu yani? Usulsüz Meclis oylaması ve referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla Türkiye’nin yönetim sistemi değiştirildi değil mi? Peki 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, AKP ve MHP böyle bir değişiklik yapabilir miydi? Kaldı ki bugün de yargıda ve devletin birçok kurumunda benzer örgütler cirit atıyor! Bir de AKP kadrolarında görevli avukatlar, hâkim savcı yapıldı! Oysa hâkim-savcı adaylarının siyasi parti üyesi olmaması gerekirdi!

Yargının siyasallaştırıldığı, cemaatleştirildiği çok net değil midir? Bu durum yargının bağımsızlığını ortadan kaldırmıyor mu? Bekir Bozdağ, dün Fetullah Gülen‘i savunuyordu, bugün gerçekten “Türk yargısı”nı mı savunuyor?

Arslan Bulut’un yazısı