Arslan Bulut: Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleşmesi, İsrail’in ilhak planına hizmet ediyordu

Hamas saldırısından hemen sonra ABD Başkanı Biden’ın “Bu trajedi anında İsrail’e, dünyaya ve her yerdeki teröristlere şunu söylemek istiyorum: ABD İsrail’in yanındadır. Onları her zaman kollayacağız. Vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu yardıma sahip olmalarını sağlayacağız” demesi, Avrupa Birliği’nin de İsrail’in yanında olduğunu duyurmasına karşı, İslam ülkelerinden hiçbirinin “Hamas’ın yanındayız” diye bir açıklama yapmadığını görmek gerekiyor.

Zaten Trump döneminde “Abraham Anlaşması” ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini kabul etmişti. Trump, anlaşmanın isminin “The Abraham Accord” olduğunu söylemişti. “Accord”, uzlaşma, anlaşma anlamında da kullanılıyor ama aynı zamanda “uyum” demek. Müzik aletlerindeki ses uyumu gibi…

Bu anlayışa göre akordu bozan, Hamas, Hizbullah gibi örgütler idi… İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmadan sonra, “Trump, Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya almamı istedi, ben de kabul ettim” demişti. Netanyahu, ilhak planının ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur” diye konuşmuştu…

Yani Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleşmesi, İsrail’in ilhak planına hizmet ediyordu…

Arslan Bulut’un yazısı