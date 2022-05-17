Arnavutköy’de fabrika yangını

Haraççı Hadımköy yolundaki plastik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki diğer fabrikaya da sıçradı. İçeride işçi bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Dumanlar İstanbul’un pek çok ilçesinden görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İstanbul’un pek çok ilçesinden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.

Yangına müdahale ederken yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.