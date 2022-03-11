Armağan Kuloğlu: Rusya her şeyi göze alabilir

Gelişmeler, Rusya’nın biriken enerjisinin/gücünün, tıpkı enerjisi biriken fay hattının kırılarak depremle boşalması gibi, Ukrayna topraklarında yıpratılarak zayıflatılması olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle ABD, Ukrayna’nın desteklenmesine öncülük etmekte, yabancı askerlerin savaş alanına getirilmesi dahil çeşitli girişimlerde bulunmakta, ülke çapında direniş oluşturulmasını sağlayarak savaşın uzamasını istemektedir.

Ancak Rusya’nın da kaybetme lüksü yoktur. Amacına yeteri kadar ulaşamayıp zora düştüğünde; prestij kaybına uğrayacağı, iç kamuoyunda gücünü kaybedeceği, etki alanındaki coğrafyada itibarsızlaşacağı, ABD/NATO karşısında zayıf duruma düşeceği, hatta dağılma sürecine girebileceği bilincindedir. Bu nedenle her şeyi göze alabilir.

Armağan Kuloğlu’nun yazısı