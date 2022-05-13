Arjantin’de halk sosyal yardım ve istihdam için sokağa çıktı

Arjantin’de halk, sosyal yardım ve istihdamın artırılması için sokağa çıktı.

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Kalabalık, ‘Federal Yürüyüş’ isimli gösteride bir araya gelmek için başkent Buenos Aires’teki Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada’nın önünde toplandı. Bazı göstericiler, kalabalığa katılmak için ülkenin farklı eyaletlerinden 10 Mayıs’ta yola çıktı.

Casa Rosada’nın önündeki sembolik Mayıs Meydanı ve civarındaki caddeler insanlarla doldu.

Göstericiler, hükümetin Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) vardığı borç ödeme anlaşmasını ve IMF’nin uyum politikalarını reddettiklerini söyledi.

Gösteri nedeniyle başkentte trafik aksadı.