Arjantin’de enflasyon yüzde 142,7

Arjantin’de resmi enflasyon yıllık yüzde 142,7 olarak ölçüldü.
Reuters’ın aktardığına göre ülkede aylık enflasyon yüzde 8,3 oldu.
Arjantin Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 185 olmasını bekliyor.
Arjantin’de resmi enflasyon yıllık yüzde 142,7 olarak ölçüldü.
Reuters’ın aktardığına göre ülkede aylık enflasyon yüzde 8,3 oldu.
Arjantin Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 185 olmasını bekliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,864, avro/TL 33,279 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay’ı sarı kodla uyardı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna’ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.