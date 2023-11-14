Yaramazlara biraz batar!

Arjantin’de enflasyon yüzde 142,7

Arjantin’de resmi enflasyon yıllık yüzde 142,7 olarak ölçüldü.

Arjantin Merkez Bankası. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın aktardığına göre ülkede aylık enflasyon yüzde 8,3 oldu.


Arjantin Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 185 olmasını bekliyor.

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