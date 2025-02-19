Arif Kızılyalın: Sendikacının kabahati, sermayeyi eleştirip 'Karnımız doymuyor' demesi

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İyice anlaşıldı ki istemiyor siyasi iktidar doğruların söylenmesini.

TÜSİAD, “Ülkede adalet kavramı zarar gördü” temasını savunduğu için muhalefet cenahını konsolide etmekle suçlanıyor, sendikacının kabahati, sermayeyi eleştirip “Karnımız doymuyor” demesi.

İstiyorlar ki kimse, “Emekli, memur, işçi yoksulluk çizgisinde yaşıyor” diye ses yükseltmesin. Kimse, icra dairelerine başvuranların sayısının 1 milyonu aştığı gerçeğini gündeme getirmesin. Toplumun tamamı tartışmalı Suriye politikasını “zafer” olarak görsün. Atatürk dönemi, devrimler ve laiklik üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti’nin adı fazla anılmasın, hatta mümkünse yarı dini, yarı totaliter bir yönetim şekli kabul görsün.

AKP’nin bu “Yenisöylem”ine uymayanlar belki 1984’teki gibi 101 numaralı odaya gönderilmiyor şimdilik ama sabaha karşı evinden alınma, 72 saati Vatan Emniyet’te geçirme, sonrasında tutuklanma talebi ile savcının karşısına çıkılma olasılığı yüksek. Hatta savcılık evresi atlanıp direkt mahkemece tutuklananlara da tanık oluyoruz. O yüzden denk gelirseniz izleyin Büyük Gözaltı’yı. Belki oradaki baskıcı ortamlarda bile özgürlük çığlığı atan insanlar 2025 Türkiye’sine örnek olur!

Arif Kızılyalın’ın yazısı