Arif Kızılyalın: Her şey para için 

Galatasaray’da sportif başarı dibe vurmuşken Dursun Özbek ateşten gömleği giydi. Aradan 1.5 yıl geçti. Bu sürede taşınmaz mallar değerlendirildi, Florya ve adanın tapusu alındı, Kemerburgaz projesi başladı, Mecidiyeköy binası değer kazandı, Riva’daki villalar yok pahasına satılmaktan kurtuldu, takım da şampiyon oldu. Şimdi birileri çıkıp, “Dursun Başkan hasta çekilecek” diyor. Öncelikle Dursun Özbek, gerçekten hasta olduğu 2022 döneminde kulübün içinde bulunduğu zor durumu görüp aday oldu. Ağrı kesicilerle seçim kampanyasını yürüttü. Yakınlarına sordum, şu sıralar gayet sağlıklı. Peki niçin bu dedikodular çıkıyor? Bir divan üyesi büyüğüm şöyle konuştu: “G.Saray’da hiçbir başarı cezasız kalmaz ama bu kez üyeler de Dursun Başkanı yedirmez, biz malum muhalefet partisi gibi değiliz, bizde vefa esastır, üyeler de fikri hür, vicdanı hür biçimde sandığa gider.”
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