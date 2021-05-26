Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: ‘Bizim çocuklar’ın adı bile anılmamış, varsa yoksa PSG

Mutlaka görmüşsünüzdür, “Bizim çocuklar” Fransa’da şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz’ın 16 golü, Yusuf’un frikikleri, Zeki Çelik’in de asistleri, orta karar bir Fransız takımı olan Lille’i şampiyonluğa taşıdı. Özellikle son 5 hafta en kritik gollere imzasını koyan Burak, 3 Türk oyuncu içinde belki de en kreatif olanıydı. Bunu teknik direktörleri Galtier de itiraf ediyor, “Burak ilerleyen yaşına rağmen maksimum fayda sağlayan, kritik goller atan bir yıldız” diye. Yusuf Yazıcı ise yöneticilerinin belki de 30-40 milyon Avro bonservis biçtiği bir oyuncu. Durum böyleyken, Fransa’da yılın 11’i açıklandı, şampiyon belli olduktan sonra. Şampiyon Lille takımından lütfen 2 kişi almışlar, “bizim çocuklar”ın adı bile anılmamış. Varsa yoksa PSG. Kaleci Navas’tan, savunmada Marquinhos’a, Kimpembe’den Neymar’a, ondan Mbappe’ye, Paris 11’i yapmışlar sanki. Sanki Katarlı patronun takımı şampiyon oldu! 16 gollü Burak, tonla asist yapan Yusuf-Zeki Fransa’da değil, başka bir ülkede oynadı! Yazık! Fransızlar, dilim varmıyor ama ‘Türk düşmanlığı’, kimlik tabanlı ‘ırkçılık’ yapmıştır!

Arif Kızılyalın’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Gençler Sedat Peker’de ne buldu?

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençler içlerindeki öfkeyi, onlar adına ifade eden, hatta kusan birini izliyor Youtube’da. Bugün Youtube’da izledikleri Sedat Peker, nizama öfkelerinin onlar adına ifade edilmesi anlamına geliyor da olabilir.

İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Eyüpsultan’da protesto eden bir grup, makam aracına vurdu. Aracı durdurmak isteyen bir kadın çıkan arbedede düşerek yaralandı.