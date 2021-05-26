Arif Kızılyalın: ‘Bizim çocuklar’ın adı bile anılmamış, varsa yoksa PSG

Mutlaka görmüşsünüzdür, “Bizim çocuklar” Fransa’da şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz’ın 16 golü, Yusuf’un frikikleri, Zeki Çelik’in de asistleri, orta karar bir Fransız takımı olan Lille’i şampiyonluğa taşıdı. Özellikle son 5 hafta en kritik gollere imzasını koyan Burak, 3 Türk oyuncu içinde belki de en kreatif olanıydı. Bunu teknik direktörleri Galtier de itiraf ediyor, “Burak ilerleyen yaşına rağmen maksimum fayda sağlayan, kritik goller atan bir yıldız” diye. Yusuf Yazıcı ise yöneticilerinin belki de 30-40 milyon Avro bonservis biçtiği bir oyuncu. Durum böyleyken, Fransa’da yılın 11’i açıklandı, şampiyon belli olduktan sonra. Şampiyon Lille takımından lütfen 2 kişi almışlar, “bizim çocuklar”ın adı bile anılmamış. Varsa yoksa PSG. Kaleci Navas’tan, savunmada Marquinhos’a, Kimpembe’den Neymar’a, ondan Mbappe’ye, Paris 11’i yapmışlar sanki. Sanki Katarlı patronun takımı şampiyon oldu! 16 gollü Burak, tonla asist yapan Yusuf-Zeki Fransa’da değil, başka bir ülkede oynadı! Yazık! Fransızlar, dilim varmıyor ama ‘Türk düşmanlığı’, kimlik tabanlı ‘ırkçılık’ yapmıştır!
SON HABERLER
Gençler Sedat Peker’de ne buldu?
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençler içlerindeki öfkeyi, onlar adına ifade eden, hatta kusan birini izliyor Youtube’da. Bugün Youtube’da izledikleri Sedat Peker, nizama öfkelerinin onlar adına ifade edilmesi anlamına geliyor da olabilir.
Kripto uzmanlarından Elon Musk’a tepki, yatırım yapmak isteyenlere uyarı
Kripto para yatırımcıları yorumlarıyla piyasayı altüst eden Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’a tepkili. Uzmanlara göre yatırım yapmak isteyip de “Musk’ı körüne takip edenler kaybeder.”
İkizdereli iş makinelerini durdurmak için ağaca tırmandı!
Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı direnen yöre halkından iki kişi gözaltına alındı, üç kişi de ifadeye çağrıldı.
İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Eyüpsultan’da protesto eden bir grup, makam aracına vurdu. Aracı durdurmak isteyen bir kadın çıkan arbedede düşerek yaralandı.
Binali Yıldırım’ın oğlundan Sedat Peker’e suç duyurusu
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.