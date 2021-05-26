Arif Kızılyalın: ‘Bizim çocuklar’ın adı bile anılmamış, varsa yoksa PSG

Mutlaka görmüşsünüzdür, “Bizim çocuklar” Fransa’da şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz’ın 16 golü, Yusuf’un frikikleri, Zeki Çelik’in de asistleri, orta karar bir Fransız takımı olan Lille’i şampiyonluğa taşıdı. Özellikle son 5 hafta en kritik gollere imzasını koyan Burak, 3 Türk oyuncu içinde belki de en kreatif olanıydı. Bunu teknik direktörleri Galtier de itiraf ediyor, “Burak ilerleyen yaşına rağmen maksimum fayda sağlayan, kritik goller atan bir yıldız” diye. Yusuf Yazıcı ise yöneticilerinin belki de 30-40 milyon Avro bonservis biçtiği bir oyuncu. Durum böyleyken, Fransa’da yılın 11’i açıklandı, şampiyon belli olduktan sonra. Şampiyon Lille takımından lütfen 2 kişi almışlar, “bizim çocuklar”ın adı bile anılmamış. Varsa yoksa PSG. Kaleci Navas’tan, savunmada Marquinhos’a, Kimpembe’den Neymar’a, ondan Mbappe’ye, Paris 11’i yapmışlar sanki. Sanki Katarlı patronun takımı şampiyon oldu! 16 gollü Burak, tonla asist yapan Yusuf-Zeki Fransa’da değil, başka bir ülkede oynadı! Yazık! Fransızlar, dilim varmıyor ama ‘Türk düşmanlığı’, kimlik tabanlı ‘ırkçılık’ yapmıştır!

Arif Kızılyalın’ın yazısı