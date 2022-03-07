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Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Bakanlığa AKP kadroları bile inanmıyorsa ortalık yangın yerine döner!

Son 48 saatte ülkede un, dolayısıyla ekmek ve sıvıyağ krizinin yaşanacağı söylentisi çıktı. Millet marketlere hücum etti. Bombardıman altındaki Kiev’de bile yaşanmayan görüntüler, İstanbul’un dev ölçekli marketlerinde yaşandı, insanlar birbirini ezdi!

Peki, bu panik niye? Kusura bakılmasın da un ve yağ ithal ettiğimiz Ukrayna ile Rusya savaşırken Bakanlığın “Tedarik sıkıntısı yok” sözüne AKP kadroları bile inanmıyorsa ortalık yangın yerine döner!


Bir zamanlar sırf Konya Ovası’ndaki buğday üretimimizle kendi kendimize yeterken, nasıl bu hale geldiğimize mi üzülelim, yoksa iktidar yalakası ithalatçıların sırf navlun ücretini düşürme adına Ukrayna-Rusya pazarı dışında başka coğrafyalarda tedarik anlaşması yapmamasına mı yanalım bilemedik; ama ülkenin günlük ve ahbap çavuş ilişkisi ile yönetildiği de bu örnekle bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Keşke şu panik ortamını yaşayacağımıza Tarım ve Ticaret bakanlıkları İBB Halk Ekmek’in, “Ne olur ne olmaz” diyerek un stoklamalarından kendilerine vazife çıkarıp eski adıyla TMO silolarını buğdayla doldursaydı!

Arif Kızılyalın’ın yazısı

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