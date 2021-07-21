Ardahan Üniversitesi rektörü, dokuz görevi birden yürütüyor

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber, personel yetersizliğinden Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığı dahil dokuz farklı görevi daha yürütüyor.

Sözcü’den Orhan Bozkurt’un haberine göre Prof. Dr. Biber, rektörlük görevinin dışında, ‘üniversite yönetim kurulu başkanı, bilimsel ve teknolojik araştırmalar ile teknokent koordinatörü, kurumsal yazılı koordinatörü, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan il koordinatörü, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan il koordinatörü, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ve dilek/öneri/şikayet sorumlusu’ olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Biber, bu görevlerin birçoğunun rektör olarak alt görevleri olduğunu anlatarak şunları söyledi: ‘Üniversitelerde görevlendirildiğin her kurul, her komisyon için ücret alamazsın. Sadece benim değil, rektör yardımcılarının da dekanlarımızın da benim gibi birçok alt görevleri, komisyon ya da kurul üyelikleri var. Rektörlük görevimle birlikte Sağlık Bilimleri Dekanlığını bizzat ben yürütüyorum. Bu tür atamalar genelde kadro ve personel yetersizliği sonrasında yapılıyor.”