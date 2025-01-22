Arda Öztaşkın: Küresel Riskler Raporu'na göre Soğuk Savaş'tan beri en bölünmüş dönemlerden biri

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Rapora göre, Soğuk Savaş’tan bu yana en bölünmüş dönemlerden birinde yaşıyoruz. Kısa ve uzun vadedeki riskler açısından önümüzde karamsar bir tablo var.

Teknolojik hızlanma (yapay zekâ), jeostratejik değişimler, iklim değişikliği ve demografik bölünme ile bunların birbirleriyle etkileşimleri ortaya karmaşık bir risk haritası çıkarıyor. İşin kötüsü, bunların çözümü her geçen gün daha da acil bir hal alıyor.

Burada temel sorun şurada: Günümüzün yönetişim sistemleri hem bilinen hem de yeni ortaya çıkan küresel risklerle başa çıkmakta veya bu risklerin yarattığı kırılganlığı azaltmakta yetersiz kalıyor.

Günümüzün politik temelli keskin kutuplaşması, yanlış bilgi ve dezenformasyonu körükleyerek, bunu kısa ve orta vadede en yüksek küresel risk olarak birinci sıraya yerleştiriyor. Burada, kitlesel ölçekte üretilebilen ve dağıtılabilen sahte veya yanıltıcı içeriklerin yapay zekâ teknolojileri ile giderek çok daha yoğun ve güçlü etki yaratması da bir başka sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Jeopolitik riskler, özellikle çatışmaların kötüleşeceği veya yayılacağı algısı, en acil endişelerin başında geliyor. Ukrayna, Orta Doğu ve Sudan gibi farklı coğrafyalarda korku ve belirsizlik hâkim. Tünelin ucunda ışık da görünmüyor.

Arda Öztaşkın’ın yazısı