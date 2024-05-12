Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’le ilk şampiyonluğunu kutladı.

Fotoğraf: Real Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 2023-2024 sezonunda 36’ncı şampiyonluğunu 4 Mayıs’ta garantileyen Real Madrid, şampiyonluk kupasını bugün aldı. Takım, şampiyonluğu taraftarlarıyla ve Madrid’deki resmi kurum temsilcileriyle kutladı.

Arda Güler de Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda şampiyonluk kutlamanın sevincini yaşadı.

Bu sezon İspanya Süper Kupası’nın ardından lig şampiyonluğunu da kazanan Real Madrid’in kentteki kutlamalarını binlerce kişi izledi.

Törenler sırasında gösterilen fragmanda, Real Madrid’in Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Modric gibi yıldız futbolcularının gollerinin yanı sıra Arda Güler’in ligde Celta Vigo’ya karşı attığı ilk gol de gösterildi.

Sol Meydanı’ndaki Madrid özerk hükümet binası balkonunda yapılan konuşmada takım kaptanı ‘Nacho’ lakaplı Jose Ignacio Fernandez ve teknik direktör Carlo Ancelotti’yle Luka Modric, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger gibi bazı futbolcular taraftarlarına 1 Haziran’da Borussia Dortmund’a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını kazanma sözü verdi.

Kutlamalar sırasında takım arkadaşı Brahim Diaz’la Real Madrid televizyonuna kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Arda Güler, İspanyolca “İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid” dedi.

Arda’nın küçük erkek kardeşi gibi olduğunu söyleyen Brahim, “Biz hep birlikteyiz, yakın arkadaşız. Arda, ben, Fede. (Federico Valverde) bir aile gibiyiz” dedi.