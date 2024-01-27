Arda Güler La Liga’daki ilk maçına çıktı

Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Las Palmas’ı 2-1 yendi. Arda Güler de ilk lig maçına çıktı.
La Liga lideri Real Madrid, 22’inci haftada Las Palmas’a konuk oldu.
İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada Las Palmas 53’üncü dakikada Javier Munoz’la öne geçti.
65’inci dakikada Vinicius Junior’ın golüyle skoru eşitleyen Real Madrid, 84’üncü dakikada Tchouameni’yle 2-1 öne geçti.
Arda Güler mücadelenin 81’inci dakikasında Rodrygo’nun yerine oyuna girdi. Arda böylece Real Madrid kariyerinde ilk lig maçına çıktı.
Arda daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.
Maç Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.