Araştırma: Yüzde 73, Türkiye’de dindarlığın azaldığı görüşünde

‘Türkiye’de Dindarlık Algısı’ araştırmasına katılanların büyük bir kısmı dindarlığın azaldığını düşünürken, dini kurum ve cemaatlere güvenenlerin oranı yalnızca yüzde 13,9.

Fotoğraf: AA

İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü’nün ‘Türkiye’de Dindarlık Algısı’ araştırmasını yayımladı. 22-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında bin 358 kişiyle telefonda rastgele yapılan araştırmaya göre toplumun yüzde 92,3’ü kendisini inanç açısından Müslüman, yüzde 3.2’si deist, yüzde 2.7’si ise ateist olarak tanımlıyor.

Hatem Ete ve Abdullah Yargı’nın yayına hazırladığı araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’de dindarlık azaldı diyenlerin oranı yüzde 73

Katılımcıların yaklaşık yüzde 73’ü Türkiye’de dindarlığın azaldığını belirtirken yüzde 11.4’ü arttığı görüşünde.

Dindar insanlar devlet yönetiminde olmasın diyenlerin oranı yüzde 37

Katılımcıların yüzde 41’i dindar insanların devlet yönetiminde yer almasını memnuniyet verici bulurken, yüzde 37’si buna katılmadı. Yüzde 15’i de kararsız.

Araştırmaya göre bu, ‘dindar kişilerin hükümet görevlerinde bulunmasının toplumda olumlu ve arzu edilen bir şey olduğu konusunda görüş ayrılığının varlığını gösteriyor. Katılıyorum cevabı daha yüksek olsa da katılmama oranı da oldukça yüksek. Bu ifadeye kısmen katılan önemli bir kesim (yüzde 14,8) de var.’

Katılımcıların yarıdan fazlası ‘siyasi partilerin dini söylemler kullanmasından rahatsızlık duymuyorum’ kanaatine katılmadıklarını belirtti. Yani toplumun yarıdan fazlası, siyasi partilerin dini söylem kullanmasından rahatsızlık duyuyor. Spesifik olarak, yanıt verenlerin yüzde 32,7’si ifadeye katılmakta, yüzde 53’ü katılmamakta, yüzde 9,2’si kısmen katılmakta ve yüzde 5,1’i yanıt vermek istememekte.

“Size göre laiklik nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda ankete katılanların yüzde 61,7’i laikliği din ve vicdan özgürlüğü olarak görüyor.

Diyanet’e karşı yüksek güvensizlik

Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı ‘yüksek’ bir güvensizlik var. Katılımcıların yüzde 41’i kuruma güvenmediğini belirtirken, yüzde 35,4’ü güvendiğini belirtmiştir. Ankete katılanların yüzde 18,7’si kuruma ne güvendiğini ne de güvensizlik duyduğunu, yüzde 4,9’u ise soruyu cevaplamak istemediğini ifade etti.

Tarikat ve cemaatlere güven düşük çıktı

Araştırmaya göre katılımcıların önemli bir çoğunluğu dini tarikat ve cemaatlere karşı da olumsuz görüşe sahip. Katılımcıların sadece yüzde 13,9’u dini kurum ve cemaatlere güvendiğini söylerken yüzde 21,3’ü ne güvendiğini ne de güvensizlik duyduğunu belirtiyor.

Araştırmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.