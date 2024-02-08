Araştırma: Viagra kullanan erkeklerde Alzheimer görülme oranı daha düşük

Yeni bir araştırma, Viagra ve türevi sertleşme ilaçlarını kullanan erkeklerde Alzheimer görülme oranının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

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Londra’daki University College’tan bilim insanları ereksiyon sorunu yaşayan 260 binden fazla erkeğe ait reçete kayıtlarını inceledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre araştırmada Viagra kullanan erkeklerle kullanmayan erkekler karşılaştırıldı.

Beş yıl süren bu incelemede, ilacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlanırken, kullanmayanlarda 9.7 oranında vaka görüldü.

Buna göre, bu ilaçları alan erkeklerde demans gelişme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğu tespit edildi.

Daha fazla araştırma gerekiyor

Viagra, kan dolaşımını arttırdığı için en başta yüksek tansiyon ve kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.

Ancak doktorlar daha sonra bunun, penisteki damarlar da dahil, vücudun her yerinde etkili olduğunu keşfettiler.

Daha önce hayvanlarda yapılan deneylerde, ilacın beyin hücrelerini koruyucu etkisi olduğu görülmüştü.

Son araştırmayı yürüten bilim insanları, Alzheimer vakalarında görülen azalmanın direkt ilaca bağlı olup olmadığının belirlenmesi için çalışılacağını aktarıyor.

Neurology isimli dergide yayımlanan araştırmanın direktörlerinden Doktor Ruth Brauer, bulguların doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

Bilim insanları, kadınlar üzerinde de ilacın benzer bir etkisi olup olmayacağını araştırmak istediklerini söylüyor.