Araştırma: Plastik kirliliğine en çok neden olan markalar Coca Cola ve PepsiCo

Kanadalı araştırmacılar, dünyada en çok Coca Cola ve PepsiCo’nun plastik kirliliğine neden olduğunu tespit etti.

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Kanada’daki Dalhousie Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan markaları inceledi.

AA’nın aktardığına göre araştırma, 84 ülkenin 2018-2022 arasındaki plastik kirliliği denetimleri ve verileri kullanılarak hazırlandı.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, incelenen atıkların neredeyse yarısının hangi şirket tarafından üretildiğinin belli olmadığı kaydedildi.

Kaynağı belirlenen atıklardaysa Coca Cola yüzde 11, PepsiCo da yüzde 5’lik değerde plastik kirliliğine neden olan dünyaca ünlü markalar olarak kayıtlara geçti.

Bunu yüzde 3’le Nestle ile Danone ve yüzde 2’yle Altria takip etti.

Söz konusu şirketler belirlenen atıkların neredeyse 25’ini oluşturuyor.