Araştırma: Kardeş sayısı arttıkça psikoloji bozuluyor

Bir araştırmaya göre kardeşsiz çocukların psikolojisi kardeşli akranlarından daha iyi.

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Habil ve Kabil’den Karamazov Kardeşler’e, Sindirella’ya… Kardeşliğin her zaman hayra alamet olmadığı bilinir.

Yeni bir araştırmanın sonuçları da bu yönde.

The Guardian’da yer alan habere göre ABD ve Çin’de toplamda 18 bin 500 ortaokul öğrencisiyle yapılan araştırma, ‘Ne kadar çok kardeş o kadar az mutluluk‘ dedirtti.

ABD’de 9 bin 100 ve Çin’de 9 bin 400 öğrenciye ruh sağlığıyla ilgili sorular sorulan araştırmada kalabalık ailelerden gelen çocukların psikolojisi daha kötü çıktı.

Bulgulara göre kardeş sayısı arttıkça çocukların psikolojisi daha da bozuluyor.

‘Kaynak seyrelmesi’

Araştırmacılar, durumu ‘kaynak seyrelmesi’yle açıkladı:

“Ebeveyn kaynaklarını bir pasta gibi düşünürseniz, tek çocuk büyüyenler tüm pastayı, yani ebeveynlerin tüm ilgisini ve kaynaklarını alıyor. Ancak denkleme daha fazla kardeş eklediğinizde, her çocuk ebeveynlerinden daha az kaynak alıyor ve ilgi görüyor. Bu da psikolojilerini etkiliyor.”

Araştırmada, psikolojisi en iyi çıkan çocukların en yüksek sosyoekonomik avantajlara sahip ailelerden gelmesi de dikkat çekti. ABD’de bu aileler genellikle bir ya da iki çocukluyken Çin’de ise tek çocuklu. Çin’in ‘tek çocuk politikası’ doğrultusunda, ABD’deki çocukların yüzde 12,6’sına kıyasla Çinli çocukların yaklaşık üçte biri tek çocuktu.