Araştırma: Kadınlar arkadaşlarını kokularına göre seçiyor

Yeni bir çalışmaya göre koku, iki kadının arkadaş olup olmayacağı konusunda belirleyici bir rol oynuyor.

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Scientific Reports dergisinde yayınlanan makale, yeni tanışan iki kadının arkadaş olup olmama kararını verirken kokunun da bir etken olduğunu ortaya koydu.

‘Terli tişört testi’

Kokunun insan ilişkilerindeki etkisi biliniyor.

Sosyal koku araştırmaları, büyük ölçüde evrimsel psikolojiye, özellikle de İsviçreli biyolog Claus Wedekind’in 1995’teki çalışmalarına dayanıyor.

Feromonlardan gelen kimyasal sinyallerin birçok türde çekicilikte rol oynadığı iyi biliniyor.

Bilim insanları, balık ve farelerdeki araştırmalarında bağışıklık sistemi işlevi için kritik önemdeki majör histokompatibilite kompleksi (MHC) genlerinin, farklı MHC genleri olan cinsel partnerlere göre tercih edildiğine dair kanıtlar bulmuştu.

Buradan da gen havuzunu çeşitlendirmenin, canlıları akraba evliliğine karşı korumanın bir yolu olduğu yorumuna ulaşılmıştı.

Wedekind bu araştırmalar sırasında, MHC’nin insanlarda eş tercihlerinde olası rolünü incelemek için ‘terli tişört’ yöntemine başvurdu.

Araştırmada, erkek katılımcılar iki gün boyunca aynı tişörtü giydiler ve daha sonra bu tişörtleri bir kutuya koydular. Kadın katılımcılar tişörtleri tek tek kokladı ve hangilerini cinsel olarak en çekici bulduğunu belirtti.

Wedekind, kadınların ezici bir çoğunlukla, kendi MHC’lerinden en farklı MHC’lere sahip erkeklerin tişörtlerini tercih ettiğini buldu.

Wedekind’in araştırması başka birçok koku çalışmasına kapı açtı ve hatta partner arayan bekarlar için düzenlenen ‘feromon partileri‘ne bile ilham verdi.

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Arkadaşlarımızı da kokularına göre mi seçiyoruz?

Bu son makaleyi yazan psikologlarsa kokunun arkadaşlıklardaki rolü üzerine yoğunlaştı.

Kokulu tişört çalışmaları, genellikle bir kişinin çevresel faktörlerden kaynaklanan kokulardan arındırılmış ‘doğal’ kokusuna odaklanmaya çalışırken, araştırma ekibi tüm bu faktörleri içeren ‘diplomatik’ kokuya odaklandı.

Çalışmanın yazarlarından Jessica Gaby, şu sözlerle açıkladı: “Sadece parfüm değil, neyle beslendiğiniz. Kedi insanı mısınız yoksa köpek mi? Hangi çamaşır deterjanını kullanıyorsunuz? Tüm bu yargılar bir araya gelerek ‘diplomatik koku’ dediğimiz şeyi oluşturuyor. Çünkü bu koku alanında yaşıyorsunuz ve etkileşimde bulunduğunuz insanların koku alanlarıyla uyuşuyor musunuz?”

Gaby ve arkadaşları, çalışma için 40 kadın gönüllüyle dört ayrı aşamadan oluşan bir ‘Hızlı arkadaşlık’ etkinliği düzenledi.

İlk olarak katılımcıların vesikalık fotoğrafları çekildi. Katılımcılar önce kadınların fotoğraflarına baktı ve arkadaşlık potansiyellerini yalnızca görsel ipuçlarına göre derecelendirdi. Ardından kadınlar günlük aktivitelerle uğraşırken 12 saat boyunca bir tişört giydi ve bunlar daha sonra toplanıp plastik torbalara konuldu.

Kadınlar anonim katılımcılarla arkadaşlık potansiyellerini her bir tişörtü koklayarak derecelendirdi. Ardından her kadınla dört dakika etkileşimde bulundukları ve arkadaşlık potansiyellerini derecelendirdikleri canlı bir oturum düzenlendi. Bunu son olarak tişörtleri koklama ve bir kez daha arkadaşlık potansiyelini derecelendirme turu izledi.

Sonuç: Arkadaşlık potansiyelinin yüz yüze değerlendirmeleriyle yalnızca tişörtleri koklamaya dayalı değerlendirmeler arasında güçlü bir korelasyon ve dikkate değer bir tutarlılık gözlemlendi. Canlı etkileşimlerin ardından yapılan derecelendirmeler, koku tabanlı testlerin son turunda yapılan değerlendirmelerdeki değişiklerle doğru bir şekilde örtüştü.

Bununla beraber yazarlar, çalışmalarının üniversite çağındaki heteroseksüel kadınlarla sınırlı olduğunu ve kokuların farklı gruplarda farklı şekillerde işleyebileceğini de dikkat çekti.