Araştırma: İnternet insanları iyi hissettiriyor

Oxford ve Tilburg’un son araştırmasına göre internet insanlara iyi geliyor.

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Independent Türkçe‘nin aktardığına göre Oxford ve Tilburg üniversiteleri yeni çalışmada 168 ülkeden 2,4 milyondan fazla kişinin internet kullanımını inceledi.

Gelir, eğitim düzeyi, sağlık ve ilişki durumu gibi faktörleri hesaba katan araştırmacılar vakaların neredeyse yüzde 85’inde internete bağlanmakla esenlik duygusu arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etti.

Çevrimiçi dünyanın gençler için daha güvenli hale getirilmesini belirten araştırmanın yazarlarından Prof. Andrew Przybylski “Herkese uyan tek tip çözümlerle yola çıkamayız. Fikirlerimizin verilerle değişmesine gerçekten açık olmalıyız” dedi.

Araştırma gözlemlenen bu pozitif ilişkinin arkasındaki neden sonuç ilişkisini açıklayamazken katılımcıların interneti ne kadar ve hangi amaçla kullandığını da açıklayamıyor.

Çalışmada internet kullanımıyla toplumsal esenlik duygusu arasındaki ilişkinin yüzde 5’inin negatif olduğu tespit edildi. Bu durum çoğunlukla 15-24 yaşlarındaki kadınlarda ve kız çocuklarında gözlemlendi.

Araştırmacılara göre genç kadınlarda sosyal medya kullanımıyla depresif belirtiler arasında olumsuz bir ilişki görüldüğünü ortaya koyan başka çalışmalar da var.

Liverpool Üniversitesi’nden Prof. Simeon Yates’se internetin zararları gibi faydaları da olduğunu belirtirken yeni çalışmanın bunları incelemede yetersiz kaldığını söylüyor: