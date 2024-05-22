Araştırma: Balık yağı takviyesi sağlıklı kişilerde kalp hastalığı riskini artırabilir

Yeni bir araştırmaya göre düzenli balık yağı kullanımı, sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

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Uluslararası araştırmacılar, Britanya’daki Biobank biyomedikal veri tabanında 40 ile 69 yaş arasındaki ortalama 12 yıl boyunca takip edilen 415 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, bu kişilerden yaklaşık üçte birinin düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını belirtti.

Balık yağı takviyesinin kalp rahatsızlığı bulunan kişilere faydalı olduğunu bildiren araştırmacılar, bu takviyelerin kalp sağlığı iyi olan kişilerdeyse inme ve kalp rahatsızlığı riskini artırdığı tespit edildi.

Araştırmacılar, düzenli balık yağı takviyesi kullanımının, kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerde kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu gelişme riskinde yüzde 13 ve inme riskinde yüzde 5 artış görüldüğünü kaydetti.