Araba almak için tanıdık soran yurttaş, vekili kızdırdı

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, bayiden otomobil almak için kendisine tanıdık soran bir sosyal medya kullanıcısına çok kızdı.
Emrah Sertpolat adlı Twitter kullanıcısı, İYİ Partili Gürban’a bayiden otomobil almak için tanıdık sordu.
Gürban, kullanıcıya tepki göstererek şunları yazdı: “Anlık iletişim hattımız olduğu ve sorunlarınızı bana anlık iletebildiğiniz bir imkan olduğu doğrudur. Bayiden araba almak için tanıdık var mı diye sormuşsunuz. Bu bir milletvekiline sorulacak soru değil, heralde yanlış yazdı ya da sahte hesap galiba diye cevap vermedim! Devletin işini, halkın problemlerini bırakıp sizin alacağınız araba icin bayi bayi gezmemi yada aramamı hayal etmediniz heralde? Ama mesajın gerçek olduğunu üzülerek görüyorum ısrarlarınızdan.”
Gürban’ın bu yanıtından sonra söz konusu kullanıcı, “Sizi kırmak istemedim vekilim mağdur olduğum için yazmıştım ama tamam geri alıyorum kusuruma bakmayın” diyerek mesajını sildi.
Twitter’ın dilinde
Vekilin bu tepkisi Twitter’da gündem oldu. Bazı yorumlar şöyle: