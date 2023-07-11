Araba almak için tanıdık soran yurttaş, vekili kızdırdı

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, bayiden otomobil almak için kendisine tanıdık soran bir sosyal medya kullanıcısına çok kızdı.

Emrah Sertpolat adlı Twitter kullanıcısı, İYİ Partili Gürban’a bayiden otomobil almak için tanıdık sordu.

Gürban, kullanıcıya tepki göstererek şunları yazdı: “Anlık iletişim hattımız olduğu ve sorunlarınızı bana anlık iletebildiğiniz bir imkan olduğu doğrudur. Bayiden araba almak için tanıdık var mı diye sormuşsunuz. Bu bir milletvekiline sorulacak soru değil, heralde yanlış yazdı ya da sahte hesap galiba diye cevap vermedim! Devletin işini, halkın problemlerini bırakıp sizin alacağınız araba icin bayi bayi gezmemi yada aramamı hayal etmediniz heralde? Ama mesajın gerçek olduğunu üzülerek görüyorum ısrarlarınızdan.”

Gürban’ın bu yanıtından sonra söz konusu kullanıcı, “Sizi kırmak istemedim vekilim mağdur olduğum için yazmıştım ama tamam geri alıyorum kusuruma bakmayın” diyerek mesajını sildi.

Twitter’ın dilinde

Vekilin bu tepkisi Twitter’da gündem oldu. Bazı yorumlar şöyle:

Sen niye özür diliyosun kardeşim vekil değil mi bulacak bayii. İsveç mi burası? Yok öyle”ben bayi bulmam” falan demek. Sanki bana Winston Churchill havalara bak. Sarıgül’e sor bakalım saniyede nasıl buluyor bayileri diziyor kapına. Arkada da dumanlı dağlarla klip çekiyor bi de https://t.co/CRRiIKwkB5 — Tayaç (@cadayinho) July 11, 2023

Adamı niye linçliyorsunuz anlamadım.

Makam, mevki, ihale istememiş

Yardımcı ol, araba alalım demiş!! https://t.co/UKMgiJoFkb — lzgn (@lzgnem) July 11, 2023

Ben kötü bir şey sormamışım ki. Neden alamıyorum anlamında bir şey sordum. Bizi mağdur ediyorlar anlamında. Küfür mü etmişim ki linç. Araya adam sokalım anlamında değil. Cidden paramızla rezil olduk dıyorum — emrah sertpolat (@emrahsertpolat) July 11, 2023

Örneğin "neden bayiler elden fark almadan ya da takas yapmadan araba satmıyor, devlet neden bunlara bir şey yapmıyor" gibi bir soru olabilirdi mesela… — Şenol (@senoleker) July 11, 2023

Sayın vekilim tanıdık bir doktor varsa ilaç yazdırabilir miyiz peki? — Eyüp Sabri Esenkal (Kolonyadan Bahseden Bloklanır) (@eyupsabriesen) July 11, 2023

Sayın vekil, tanıdık mobilyacınız var mı ya? Evlenmeyi düşünüyorum da bi yardımcı olsanız — Sercan (@consigliere_01) July 11, 2023