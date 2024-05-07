Ara Güler’in ‘Kumkapı Balıkçıları’ sergisi ziyarete açıldı

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in, ‘Kumkapı Balıkçıları’ sergisi, Yapı Kredi bomontiada’da Ara Güler Müzesi’nde açıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’ya konuşan Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, ‘Kumkapı Balıkçıları’nın, Ara Güler’in, Aphrodisias’la birlikte, en önemli ve kıymet verdiği çalışmalarından birisi olduğunu söyledi.

Güler’in 24 yaşındayken bu projeye imza attığına dikkat çeken Saraç, şöyle devam etti:

“Güler, Jamanak gazetesi için 1952’de yedi gün boyunca gerçekleştiriyor bu foto-röportaj dizisini. Hem fotoğraflarını çekiyor hem de metinlerini yazıyor bu serinin. Biz de burada gazetede yayımlanan fotoğrafların yanı sıra yazılara yer verdik. Ara Güler’in bu erken dönem çalışmasında onun kariyerinin ileride nerelere evirileceğini görmek mümkün.”