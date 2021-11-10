Apple’ın ilk bilgisayarı yaklaşık 4 milyon liraya satıldı

ABD’li teknoloji devi Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın 1976’da geliştirdiği ilk bilgisayar, düzenlenen müzayede 400 bin dolara (3 milyon 918 bin TL) alıcı buldu.

Fotoğraf: John Moran Müzayede evi

Şu an dünyanın en değerli şirketler listesinde bulunan Apple’ı Jobs ve Wozniak 1 Nisan 1976’da bir garajda kurmuştu. ‘Apple 1’ ismi verilen ilk bilgisayarın üretimi için iki kurucu isim kişisel eşyalarını satmıştı.

Şirketin kuruluşuyla birlikte tasarlanan bilgisayardan piyasaya 200 adet sürülmüştü. Cihazın ilk satış fiyatı 666 dolardı. Wozniak, bu fiyatı ‘tekrarlanan rakamları sevdiği’ için koyduğunu belirtmişti.

Şu anda bu bilgisayardan dünya üzerinde çalışır halde 20 tane kaldığı düşünülüyor. 2014’te de bir başka Apple 1 cihazı, 905 bin dolara (8 milyon 857 bin TL) satılmıştı.

California’daki John Moran Müzayede evi tarafından satılan bu cihazın şimdiye kadar iki kullanıcısının olduğu düşünülüyor. İlk sahibi akademisyen, cihazı öğrencisine 650 dolara satmıştı.

Satılan bilgisayarın Hawai’ye özgü nadir bulunan bir ağaçtan yapılan ahşap kutusu, cihazdan 50 adet sipariş veren bir bilgisayar mağazası tarafından sonradan takılmıştı.